«Krasse Stimmung»: Jasmin Wagner feiert letzten Blümchen-Auftritt

Ein letztes Mal stand Jasmin Wagner (45) als Blümchen auf der Bühne . In Mannheim feierte die Sängerin am Samstagabend bei dem Event «Die 90er – Live on Stage» ihren Abschied. Einen Tag später bedankte sie sich in ihrer Instagram–Story bei ihren Fans.
Diesen Abend wird Jasmin Wagner «so schnell nicht vergessen»
«Mannheim... wow», schrieb die Sängerin zu einem Foto, das sie auf der Bühne mit dem Publikum im Hintergrund zeigt. «Danke für diese krasse Stimmung, fürs Kommen und für einen Abend, den ich so schnell nicht vergessen werde.» Vor ihrer finalen Show hatte sie am Samstag bekundet, dass ihre Vorfreude steige. Die Sängerin trat in der Markthalle neben Kollegen wie Loona und Touché auf. «Ein letztes Mal» bereitete sie sich mit ihrer «Blümchen–Crew» vor. Zum Abschluss lieferte Blümchen ihren Fans natürlich auch ihre bekanntesten Hits – darunter «Herz an Herz». Jasmin Wagner erinnerte sich in ihrer Story: «Der Song, mit dem alles angefangen hat.»
Pop–Ikone der 90er
Als Teenie wurde Jasmin Wagner 1995 mit dem Lied zum Star. Als Blümchen lieferte sie weitere Hits wie «Boomerang» und «Kleiner Satellit (Piep, Piep)». Die Pop–Ikone der 90er verabschiedete sich Anfang der 2000er schon einmal von ihrer Figur und stand verstärkt als Schauspielerin auf der Bühne. 2019 feierte Blümchen jedoch ein Comeback. Im Frühjahr 2025 kündigte sie dann den endgültigen Abschied an. Das eigentliche Abschlusskonzert sollte im November in Hamburg stattfinden. Die Sängerin sagte die Show aber Mitte August ab, um sich um ihre erkrankte Mutter zu kümmern.
Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagte Jasmin Wagner vor dem letzten Blümchen–Auftritt: «Es gibt Gründe dafür, mich von der Bühne zurückzuziehen, und ich gehe wirklich zu einer Zeit, in der sich alles wunderbar aufgebaut hat!» Ein selbst gewählter Abschied sei «absolut ein Grund zu feiern». Zudem würde ihre Musik auch ohne ihre Auftritte weiterhin gespielt werden.