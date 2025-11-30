«Krasse Stimmung»: Jasmin Wagner feiert letzten Blümchen-Auftritt

Diesen Abend wird Jasmin Wagner «so schnell nicht vergessen»

«Mannheim... wow», schrieb die Sängerin zu einem Foto, das sie auf der Bühne mit dem Publikum im Hintergrund zeigt. «Danke für diese krasse Stimmung, fürs Kommen und für einen Abend, den ich so schnell nicht vergessen werde.» Vor ihrer finalen Show hatte sie am Samstag bekundet, dass ihre Vorfreude steige. Die Sängerin trat in der Markthalle neben Kollegen wie Loona und Touché auf. «Ein letztes Mal» bereitete sie sich mit ihrer «Blümchen–Crew» vor. Zum Abschluss lieferte Blümchen ihren Fans natürlich auch ihre bekanntesten Hits – darunter «Herz an Herz». Jasmin Wagner erinnerte sich in ihrer Story: «Der Song, mit dem alles angefangen hat.»