«Kraven the Hunter»: Nächster Marvel-Schurke floppt an den Kinokassen

Fehlstart für «Kraven the Hunter». Das Superheldenspektakel mit Aaron Taylor–Johnson (34) und Russell Crowe (60) spielte in den USA an seinem Startwochenende nur elf Millionen US–Dollar ein. Das berichteten US–Branchenmagazine wie «Variety». Damit bleibt für den Schurken aus den «Spider–Man»–Comics nur Platz drei in den US–Charts hinter «Vaiana 2» und «Wicked». Und das, obwohl die beiden Konkurrenten schon seit ein paar Wochen in den amerikanischen Kinos laufen.