Kreative Differenzen: Michael Bay dreht doch nicht mit Will Smith

Fans von imposanter Hollywood–Action hatten sich wohl gefreut, als sie erstmals im letzten Jahr davon erfahren haben, dass Michael Bay (60) und Will Smith (56) für Netflix gemeinsam an einem neuen Film arbeiten sollen. Daraus wird jedoch nichts, wie jetzt bekannt wird. Regisseur und Filmproduzent Bay, der als Action–Spezialist bekannt ist, steigt aus dem gemeinsamen Projekt aus. Das berichtet unter anderem die US–Zeitschrift «Entertainment Weekly».