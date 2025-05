«Krebs noch lange nicht vorbei»: Daniel Aminati reagiert auf Kritik

Seine Frau befinde sich weiterhin in Behandlung, nehme täglich Medikamente und kämpfe sich Stück für Stück zurück ins Leben. Was viele nicht sehen würden: Noch vor weniger als einem Jahr befand sich die 30–Jährige in einer akuten Lebenskrise, benötigte starke Schmerzmittel, Infusionen – ihr Zustand war kritisch. Umso dankbarer sei das Paar für die aktuellen Fortschritte und dass sie derzeit keine Schmerzen habe.