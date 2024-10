Krebsbehandlung: König Charles legt eine Pause ein

Im Februar hatte der Palast bekannt gegeben, dass Charles an Krebs erkrankt ist und sich zunächst zurückzieht. Der Souverän arbeitete weiter hinter den Kulissen und nahm bereits im April seine Arbeit in der Öffentlichkeit wieder auf. Der nun anstehende Trip wird die erste grosse Reise für den König dieses Jahr. Seit seiner Diagnose war er nur kurz in Frankreich, zu den D–Day–Gedenkfeiern im Juni.