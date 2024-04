Krebsdiagnose 2006: Man sah Schäuble nicht an, «wie krank er war»

Wolfgang Schäuble starb am 26. Dezember 2023 in seiner Wahlheimat Offenburg im Alter von 81 Jahren. Am 5. Januar 2024 wurde Schäuble nach einem Trauergottesdienst in der Offenburger Evangelischen Stadtkirche auf dem dortigen Waldbachfriedhof beigesetzt. Zu seinem Vermächtnis gehört sein Buch «Erinnerungen: Mein Leben in der Politik», das am heutigen 8. April erscheint.