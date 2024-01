Krebsdiagnose: Sarah Ferguson erholt sich in Luxusklinik in Österreich

Supermodels wie Naomi Campbell (53) und Karlie Kloss (31) sind ebenfalls regelmässige Besucher in dem Wellness–Zentrum am See. Auch deutsche Stars wie Victoria (51) und Heiner Lauterbach (70) schätzen das Medical–Health–Resort. Zuletzt nahmen sie ihre Followerinnen und Follower im November zu einem «Detox–Aufenthalt» mit. «Die Zeit dort hat uns so gutgetan, dass wir schon bald wieder dorthin wollen», schwärmte die Ehefrau des Filmstars zu einem Highlight–Videoclip.