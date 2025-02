Krebserkrankung: «Full House»-Star Dave Coulier «auf seiner Reise»

«Und man sagt den Leuten, wie sehr man sie liebt»

«Ich spreche viel mit Dave, und er ist immer noch auf seiner Reise und es geht ihm gut», erzählt Cameron Bure dem US–Magazin «People». «Wir werden also in den nächsten Monaten, wenn die Chemotherapie zu Ende ist, sehen, wie es ihm geht.» Die Schauspielerin ruft Coulier häufig an, sie lachen viel zusammen oder sprechen über die gemeinsame Arbeit an der Sitcom. Viel mehr könne man nicht unternehmen: «Und man sagt den Leuten, wie sehr man sie liebt, dafür sind Freunde da. Man ist einfach für die Leute da, sei es, um ein offenes Ohr zu haben oder ihnen Trost und Ermutigung zu spenden.»