Krebskampf: Die tragische Geschichte von Junkyard-Sänger David Roach

Die US–Hard–Rock–Band Junkyard trauert um ihren Sänger David Roach. Der Musiker ist im Alter von 59 Jahren nach einer Hautkrebserkrankung gestorben. «Mit grosser Traurigkeit geben wir den Tod von David Roach bekannt», hiess es in einem Instagram–Post. Nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs sei er zu Hause in den Armen seiner Frau friedlich verstorben. Die Band würdigte ihn als «begnadeten Künstler, Performer, Songschreiber und Sänger», aber vor allem sei er «ein hingebungsvoller Vater, Ehemann und Bruder» gewesen. An seinem Kampf gegen den Krebs liess er seine Fans in den sozialen Medien teilhaben. In der schwierigen Zeit immer an seiner Seite: Frau Jennifer, die er kurz vor seinem Tod noch heiratete.