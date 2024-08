Krebskranke Nicole Eggert: Das half ihr in den letzten Monaten

Im Januar machte «Baywatch»–Star Nicole Eggert (52) öffentlich, dass bei ihr im Dezember 2023 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Aktuell geht es der Schauspielerin wieder «gut», wie sie dem «People»–Magazin verriet. «Ich befinde mich in einer Art Grauzone, habe meine Behandlung abgeschlossen, warte auf weitere Untersuchungen und hoffentlich auf eine Operation», sagte sie bei der Premiere von «After Baywatch: Moment in The Sun» in Los Angeles am Montag (26. August).