Krebskranke Nicole Eggert: Unterstützung für Prinzessin Kate

Die Schauspielerin Nicole Eggert (52), bekannt für ihre Rolle der Rettungsschwimmerin Summer Quinn in der Fernsehserie «Baywatch», wird nur zu genau wissen, was die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate (42) derzeit durchmachen muss. Erst im Dezember 2023 wurde bei ihr selbst Brustkrebs diagnostiziert, wenig später wurde festgestellt, dass dieser unterdessen auch ihre Lymphknoten befallen hat.