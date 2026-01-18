Krebskranke Patrice Aminati: Das ist ihr Wunsch für ihren letzten Tag

Patrice Aminati: «Das Glück liegt ganz nahe»

Durch eine Krebserkrankung wie ihre «wirst du auf das Minimum zurückgeworfen», erklärt Aminati ihre demütige Sichtweise auf das Leben. Das Glück liege für sie ganz nahe. «Ich war zwei Wochen im Krankenhaus und hatte eine Zahnbürste und ein OP–Hemd. Und ich habe gemerkt: Ich kann leben und ich kann glücklich sein.» Auch ihre Einstellung zum Tod habe sich gewandelt. Eine Erkrankung könne sehr kräftezehrend sein, «gerade wenn es viele Jahre sind». Die Kraft lasse nach und der Tod sei dann «nicht immer das Allerschlimmste, was passieren kann. Es kann tatsächlich auch eine Erlösung sein.»