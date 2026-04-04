Krebskranke Patrice Aminati: Neue Metastasen «in einigen Organen»

Für sie sei es ein Ja zu sich selbst und keine Entscheidung gegen jemanden gewesen. Vor allem als Mutter stelle man die Bedürfnisse anderer oft vor die eigenen, erklärte Aminati. «Ich fange jetzt langsam an, mit 30 Jahren endlich auch mal für mich selbst einzustehen und das ist sehr befreiend und tut auch sehr gut, aber es ist noch ein Weg.» Dennoch sind Patrice und Daniel Aminati für ihre Tochter weiterhin ein Team. «Natürlich halten alle zusammen, wenn man ein eigenes Kind hat, dann steht das Kind an allererster Stelle», sagte sie.