Krebskranke Prinzessin Kate entschuldigt sich für verpassten Auftritt

Der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles (75) wird unterdessen in einer Kutsche zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), an seiner Geburtstagparade «Trooping the Colour» teilnehmen. Er war zuletzt trotz seiner Behandlung wieder zu öffentlichen Terminen erschienen. Zu einer D–Day–Gedenkveranstaltung kam er am 6. Juni etwa nach Frankreich.