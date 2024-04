Krebskranke Prinzessin Kate: Ihre Kinder sind eine starke Stütze

In dieser schwierigen Zeit würden die drei Nachwuchs–Royals ihre Mama «mit ihrem Lächeln aufmuntern». Ausserdem fügte der Insider hinzu: «Es ist sehr wichtig, dass sie zusammen Spass haben, wenn sie können.» Er bestätigte zudem, was bereits bei Kates Statement zu ihrer Krankheit deutlich wurde: «Die Kinder stehen im Mittelpunkt ihrer Welt», so der Freund der Familie über Prinz William (41) und seine Ehefrau.