Krebskranke Prinzessin Kate widmet sich erstem Projekt seit Diagnose

Knapp zwei Monate ist es her, seit Prinzessin Kate (42) in einem Video ihre Krebsdiagnose mit der Öffentlichkeit teilte. Seither kämpft die Ehefrau von Prinz William (41) im Privaten gegen die Krankheit und pausierte zum Wohle der Genesung ihre Pflichten und Aufgaben als Royal. Untätig war sie in dieser Zeit dennoch nicht, wie aus einem neuen Bericht der «Daily Mail» hervorgeht. Stattdessen nutzte sie offenbar die Zeit, um eine Herzensangelegenheit weiter voranzutreiben.