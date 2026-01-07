Krebskranke Tochter von Dennis Diekmeier triumphiert bei Reitturnier

Neue Therapie hilft Delani

Für die Familie ist es eine schöne Nachricht in schwierigen Zeiten. Im Februar 2025 gaben Dennis und Dana Diekmeier bekannt, dass ein Tumor bei ihrer Tochter festgestellt wurde. Der Nierenkrebs breitete sich auch auf die Lunge aus und die erste Chemotherapie zeigte zunächst keine Wirkung. Zwei Operationen an der linken Lunge musste sich Delani bereits unterziehen. Im November dann ein erstes hoffnungsvolles Zeichen: Ein neuer Therapieversuch schlug an. Für die Tochter des ehemaligen Bundesliga–Stars und seiner Frau bedeutete das einen Aufenthalt in der Uniklinik Würzburg. Das Weihnachtsfest durfte Delani zuhause verbringen.