Krebskranker Sam Neill fürchtet sich nicht vor dem Sterben

Die Umstellung auf das Medikament, das über Infusionen verabreicht wird, funktionierte aber. Die ersten Tage nach der Behandlung seien jedes Mal «sehr düster und deprimierend», schilderte Neill und fügte hinzu: «Aber es hält mich am Leben.» Doch er wisse, dass es nur eine Gnadenfrist sei. Denn irgendwann, so sagten ihm die Ärzte, werde das Medikament ebenfalls nicht mehr wirken. «Darauf bin ich vorbereitet», betonte der Schauspieler, der sich im vergangenen Jahr mit seiner Sterblichkeit auseinandergesetzt hat. «Ich habe in keiner Weise Angst vor dem Tod. Das beunruhigt mich nicht. Es hat mich von Anfang an nicht beunruhigt, aber ich wäre verärgert.»