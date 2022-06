Kreisrunder Haarausfall: «Bachelorette» Sharon Battiste zeigt sich erstmals mit Glatze

Die Männer in der diesjährigen Staffel «Bachelorette» lernen in der dritten Folge eine andere Seite von Sharon Battiste (30) kennen. Bisher hat sie sich den Kandidaten nur mit Perücke gezeigt. Im Interview mit RTL offenbarte sie, seit 15 Jahren an kreisrundem Haarausfall zu leiden und zeigt ihren kahlrasierten Kopf.