Kreuzbandriss: Meta-CEO Mark Zuckerberg musste sich OP unterziehen

Mark Zuckerberg muss sich OP unterziehen

«Habe mein Kreuzband beim Training gerissen und bin gerade aus der OP gekommen, in der es ersetzt worden ist», schreibt Zuckerberg auf seinem eigenen Social–Media–Netzwerk Instagram. Eine Reihe von Bildern zeigen ihn in einem Krankenbett. Der Milliardär reckt auf der ersten Aufnahme siegessicher seine linke Faust in die Höhe, während sein Knie einbandagiert und gestützt ist. Auch Ehefrau Priscilla Chan (38) ist auf einem der Fotos auszumachen. Sie tupft ihrem verletzten Gatten liebevoll die Stirn ab.