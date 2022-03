Krieg in der Ukraine: Hayden Panettiere kann nicht länger zusehen

US-Schauspielerin Hayden Panettiere (32, «Nashville») hat eine Organisation gegründet, mit der sie den Menschen in der Ukraine helfen will. In einem Video auf der YouTube-Seite der Organisation "Hoplon International« spricht sie über den anhaltenden Krieg und appelliert an alle, sie zu unterstützen. Sie sammelt Geld für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstungen für die Menschen an den Frontlinien. »Helfen Sie mir, indem Sie so viel spenden, wie Sie können«, so der US-Star. »Gemeinsam können wir etwas in dem Kampf bewirken."