Krieg in der Ukraine: Karnevalssendungen werden abgesagt

Die Karnevalssendung am Montag um 20:15 Uhr im Ersten wird entfallen. Das bestätigte der Sender auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Stattdessen sei «aktuelles Informationsprogramm» geplant, heisst es. Grund für die Absage der Karnevalsshow ist der Ukrainekrieg. Geplant war, dass am 28. Februar die Sendung «Karneval in Köln 2022» mit Guido Cantz (50) zur Primetime im Ersten läuft. Zwischen «Tagesschau» und «Tagesthemen» steht momentan im Programm des Senders für den Montagabend eine Ausgabe von Frank Plasbergs (64) «Hart aber fair».