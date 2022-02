Krieg in der Ukraine: «Morgenmagazine» erstmals auch am Wochenende

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war am Donnerstag das beherrschende Thema in den Medien. Zahlreiche Sender berichten seitdem in Sondersendungen über die aktuelle Lage. Um dem grossen Informationsinteresse gerecht zu werden, senden die «Morgenmagazine» von ARD und ZDF nun erstmals auch am Wochenende. Das gaben die Sender am Freitag bekannt.