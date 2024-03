Krieg und Krisen: Wie können wir unsere mentale Gesundheit schützen?

Vom Klimawandel über die Pandemie bis zur Wirtschaftskrise oder Kriegen und Konflikten: Die Nachrichtenlage gibt vielen Menschen das Gefühl, in einer Dauerkrise gefangen zu sein – und das kann unsere Psyche schwer belasten. In einer Studie aus dem letzten Jahr gab fast die Hälfte der Deutschen (43 Prozent) an, viel bzw. etwas besorgter zu sein als noch vor zwölf Monaten. Ganz vorne bei den Sorgen stehen demnach die Inflation und steigende Preise, die politische Lage im In– und Ausland und die Sorge um die eigenen Kinder sowie die Furcht vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Und das kann starke Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit haben: In der Studie gaben mehr als ein Viertel der Befragten an, mehr zu grübeln oder sich erschöpft und energielos zu fühlen – besonders in der Generation Z.