Krimi-Serie «High Potential»: Sherlock Holmes in Putzhandschuhen

Die TV–Krimiwelt ist um eine charismatische Hobbydetektivin reicher. In der US–amerikanischen Serie «High Potential», die hierzulande am 23. Januar ihr Debüt beim Streamingdienst Disney+ feiert, entpuppt sich eine Reinigungskraft der Polizei als wahres Naturtalent im Lösen von Fällen – quasi als Sherlock Holmes in Putzhandschuhen. Was der Blick in die USA bereits eindrucksvoll zeigt: Nicht nur ihre Protagonistin, sondern auch die Serie selbst besitzt hohes Potenzial.