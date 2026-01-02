Krimireihe «Unter anderen Umständen» feiert 20. Jubiläum

Im neuen Fall landet ein anonymer Brief mit Koordinaten auf ihrem Schreibtisch. Diese führen ins Naturschutzgebiet Geltinger Birk – und zu einem grausigen Fund: In einem provisorischen Sarg liegen seit zwei Jahren die sterblichen Überreste einer jungen Frau, die offenbar niemand vermisst. Eine DNA–Analyse führt die Kommissare zu einem Ärzteehepaar nach Dänemark – das beteuert aber, dass seine Tochter bei ihrem Freund in Schleswig–Holstein lebt. Doch dieser erklärt, sie habe ihn vor zwei Jahren verlassen. Und dann ist da ja auch noch eine weitere junge Frau, die im selben Zeitraum verschwunden ist.