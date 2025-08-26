Kris Jenner spricht erstmals über ihr Facelift

«Ich hatte vor etwa 15 Jahren schon einmal ein Facelift, also war es Zeit für eine Auffrischung», erklärt Jenner dem Magazin. Die Operation führte Dr. Steven Levine in New York durch – derselbe Chirurg, der bereits anderen Prominenten zu einem neuen Look verhalf. «Ich habe mich für dieses Facelift entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich.»