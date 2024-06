Kris Jenner träumt von erneuter Schwangerschaft

In der Episode sprechen Kris Jenner, Khloé Kardashian und Scott Disick (41) mit der Schauspielerin Malika Haqq (41) über deren Wunsch nach einem zweiten Baby. «Ich weiss, wie es sich anfühlen muss, wenn man sich ein Geschwisterchen für sein Baby wünscht, denn ich hatte dieses Gefühl immer tief in meinem Herzen und in meiner Seele... und deshalb hatte ich sechs Kinder», erzählt Jenner. Die Sehnsucht nach einem weiteren Kind sei bei ihr immer sehr gross gewesen.