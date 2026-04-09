Krise nach Scheidung: Jennie Garths Magen musste ausgepumpt werden

Über die Zeit damals erzählt der «Beverly Hills, 90210»–Star jetzt: «Ich merkte, wie mein Strahlen immer mehr verblasste. Ich strahlte keine positive Energie mehr aus. Ich konnte es im Spiegel sehen. Ich erkannte, welche negativen Auswirkungen diese Trauer und diese Wut auf mich hatten.» Dann habe sie einen Wendepunkt erlebt. «Eines Tages sagte ich mir: Ich will das nicht mehr mit mir tragen. Es wirkt sich auf meine Beziehungen aus und darauf, wie ich mich selbst sehe. Ich muss loslassen. Ich muss ihm vergeben», sagte Garth dem «People»–Magazin.