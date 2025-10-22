Kristen Bell lässt nach viel kritisiertem Post TV-Auftritt sausen

Umstrittener Jubiläumspost löst Kritikwelle aus

«Alles Gute zum 12. Hochzeitstag an den Mann, der einmal zu mir sagte: ‹Ich würde dich niemals umbringen. Viele Männer haben ihre Ehefrauen irgendwann umgebracht. Auch wenn ich allen Grund hätte, dich zu töten, würde ich es niemals tun.›», zitierte Bell ihren Ehemann in dem Post. Zunächst gratulierten Fans der Schauspielerin noch zum Jubiläum. Doch im Laufe des Wochenendes schlug die Stimmung um.