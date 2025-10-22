Kristen Bell lässt nach viel kritisiertem Post TV-Auftritt sausen

Kristen Bell (45) hält sich nach einer Instagram–Kontroverse offenbar bedeckt. Die Schauspielerin fehlte am Mittwochmorgen bei einem geplanten Auftritt in der «Today Show» auf NBC. Stattdessen erschien ihre Kollegin Justine Lupe allein zur Sendung.
Nur wenige Tage zuvor hatte die «Nobody Wants This»–Darstellerin mit einem Post zum zwölften Hochzeitstag mit Ehemann Dax Shepard (50) für Aufregung gesorgt. In dem Beitrag war ein Foto zu sehen, auf dem Shepard eine der beiden gemeinsamen Töchter umarmt. Für Empörung sorgte die Bildunterschrift.
Umstrittener Jubiläumspost löst Kritikwelle aus
«Alles Gute zum 12. Hochzeitstag an den Mann, der einmal zu mir sagte: ‹Ich würde dich niemals umbringen. Viele Männer haben ihre Ehefrauen irgendwann umgebracht. Auch wenn ich allen Grund hätte, dich zu töten, würde ich es niemals tun.›», zitierte Bell ihren Ehemann in dem Post. Zunächst gratulierten Fans der Schauspielerin noch zum Jubiläum. Doch im Laufe des Wochenendes schlug die Stimmung um.
Immer mehr Social–Media–Nutzer kritisierten den Post als «taktlos» und «unsensibel». Besonders heikel: Die Veröffentlichung fiel in den Monat Oktober, der in den USA als «Domestic Violence Awareness Month» gilt – ein Monat, der das Bewusstsein für häusliche Gewalt schärfen soll.
«Bitte scherze nicht über häusliche Gewalt»
«Häusliche Gewalt ist kein Witz», schrieb eine Nutzerin unter den Post. «Bitte bedenke, dass dies etwas Reales ist, unter dem viele Menschen täglich leiden. Und der Text könnte für Opfer triggernd sein.» Viele Kommentatoren warfen Bell vor, mit ihren Worten häusliche Gewalt zu verharmlosen. Andere Kommentare verteidigten den Post hingegen. Sie betonten, dass die Bildunterschrift zum trockenen Humor des Paares passe.
Die beiden lernten sich 2007 auf einer Dinnerparty kennen und begannen noch im selben Jahr eine Beziehung. Drei Jahre später gaben sie ihre Verlobung bekannt. Als Zeichen der Solidarität warteten sie mit der Hochzeit, bis die gleichgeschlechtliche Ehe in Kalifornien legalisiert wurde. 2013 heirateten sie schliesslich – sieben Monate nach der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Lincoln. 2014 kam ihre zweite Tochter Delta zur Welt.