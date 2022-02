Kristen Bell und Dax Shepard sind selten alleine im Schlafzimmer

Kristen Bell (41) und Dax Shepard (47) haben in ihrem Schlafzimmer selten Privatsphäre - weil die Kinder meistens dabei sind. Das verriet die Schauspielerin nun im Podcast «Armchair Expert». Demnach schlafen die zwei Töchter Lincoln (8) und Delta (6) ebenfalls oft in dem Zimmer ihrer Eltern. «Die Mädchen schlafen auf dem Boden in unserem Schlafzimmer», beschreibt Bell die Szene. So guckt die Familie gerne gemeinsam Fernsehen zum Einschlafen.