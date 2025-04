Kristen Stewart in BH und Hosenträgern bei Filmpremiere

Darum geht es in «Sacramento»

«Sacramento» startet am 11. April 2025 in den US–Kinos. Der Film handelt von Glenn (Michael Cera), der bald erstmals Vater wird und deshalb panisch ist. Sein bester Freund Rickey (Angarano) schlägt einen spontanen Roadtrip von Los Angeles nach Sacramento vor. Ob der Film auch in Deutschland in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.