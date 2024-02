Kristen Stewart über Kinderwunsch: «Will wirklich, dass das passiert»

Die Schauspielerin erklärt, dass sie gerade auf den Moment warte, in dem sie sagt: «Ich möchte ein Kind bekommen. Ich will wirklich, dass das passiert.» Was ihr jedoch Angst mache, sei die Geburt. «Ich habe keine Angst vor dem Schwangersein. Ich habe keine Angst davor, ein Kind zu haben. Aber ich habe so eine irre Angst vor der Geburt, das ist verrückt.»