Kristen Stewart und Dylan Meyer: Hochzeit mit ersten Fotos bestätigt

Unprätentiöse Hochzeit

Wie das US–Promi–Portal «TMZ» zuvor berichtete, soll das Paar am Ostersonntag in einer intimen Zeremonie in Los Angeles geheiratet haben. Die Fotos zeigen auch, wie unprätentiös die Hochzeit tatsächlich abgelaufen sein muss. Weder grossartiger Blumenschmuck noch eine Art Kuppel sind auf den Bildern zu erkennen, stattdessen sieht man hinter Dylan ein Mischpult, während am rechten Bildrand ein Tisch mit Geschenken zu erkennen ist. Darauf stehen etwa zwei Tassen mit der Aufschrift «Mrs» sowie eine geöffnete, leere Ring–Schatulle.