Kristen Stewart würde «Twilight» neu verfilmen

Dennoch konnte sich die Schauspielerin, die mit «The Chronology of Water» ihr Langfilm–Regiedebüt feiert, nicht verkneifen, darüber nachzudenken, wie ihre eigene Version aussehen würde – vorausgesetzt, sie hätte die nötigen Mittel und Freiheiten. «Stellen Sie sich vor, wir hätten ein riesiges Budget und jede Menge Liebe und Unterstützung. Ich weiss nicht... Ich würde es gerne neu adaptieren. Ja, okay. Ich mache die Neuverfilmung», sagte die 35–Jährige.