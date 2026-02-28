Kristen Steweart kritisiert hates Vorgehen von ICE in Los Angeles

Die Schauspielerin betonte zudem, dass sie sich derzeit kaum mit dem Ort identifizieren könne, aus dem sie stamme. Sie stellte die drängende Frage nach der Verantwortung der Privilegierten: «Machen wir Filme darüber? Werfen wir unser ganzes Geld darauf? Hören wir auf, tagsüber Burger zu kaufen? Was tun wir dagegen?» Für sie stehe fest, dass ein Los Angeles ohne die Vielfalt all seiner Bewohner schlichtweg nicht existiere.