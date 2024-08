Kristin Davis: Ihr Kleines Schwarzes erinnert an einen «SATC»-Look

Aktuell sind die Dreharbeiten zur neuen Staffel «And Just Like That...» in vollem Gange. Und es wäre für einen Ableger der berühmten Kult–Serie «Sex and the City» natürlich sehr unüblich, wenn die Hauptdarstellerinnen rund um Sarah Jessica Parker (59) nicht immer wieder für grossartige Fashion–Momente sorgen würden. Zuletzt wurde Kristin Davis (59) alias Charlotte York bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel in New York gesichtet. Bei ihrem aktuellen Look müssen eingefleischte Fans direkt an eine ganz bestimmte Szene aus der fünften «Sex and the City»–Staffel denken.