Kristin Davis konnte «And Just Like That...»-Ende selbst nicht glauben

Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker und HBO–Chef Casey Bloys habe er die Entscheidung bereits vor einiger Zeit gefällt – öffentlich gemacht wurde sie jedoch erst später. «Sarah Jessica Parker und ich haben mit der Bekanntgabe der Nachricht bis jetzt gewartet, weil wir nicht wollten, dass das Wort ‹final› den Spass an der Serie überschattet. Mit grosser Dankbarkeit wenden wir uns an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Charaktere über all die Jahre in ihr Zuhause und in ihre Herzen gelassen haben», erklärte King. Rund zwei Wochen nach der Bekanntgabe lief schliesslich das Serienfinale.