Kristina Vogel: Neues Statement zur Entschuldigung von Luke Mockridge

«Luke Mockridge hat sich entschuldigt»

«Ich finde, Luke Mockridge hat sich entschuldigt und es wird die Zeit zeigen, wie ernst es gemeint war und ob er daraus gelernt hat. Ich will an sowas glauben, ich will an zweite Chancen glauben und dass man aus Fehlern lernt», so die 33–Jährige. Von den beiden Hosts, in deren Podcast die Aussagen gefallen seien, fehle ihr hingegen «momentan jegliche Reue, jegliche Einschätzung und das macht mich ein bisschen sauer». Sie sei «die letzte Cancel–Maus», so Vogel: «Wenn sich jemand aufrichtig entschuldigt, ist der Drops für mich gelutscht.» Sie sei dann auch bereit aufeinander zuzugehen und gemeinsam «was zu tun, zu machen und zu lernen».