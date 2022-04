Kritik an «Bridgerton»: Romantisiert Staffel zwei den Kolonialismus?

So heisst es in einem Beitrag von Journalistin Dhvani Solani in «Vice India» etwa, dass das heikle Thema der britischen Kolonialpolitik «komplett übergangen» und damit stark romantisiert dargestellt werde. «Für ein Land, das von der Kolonialherrschaft verwüstet wurde, erscheint es beinahe wie ein Witz, dass unsere koloniale Vergangenheit so übertüncht wird.» Die fehlende Darstellung «unserer Traumata und Geschichte ist ein wenig schmerzhaft», so Solani weiter.