Kritik an Corona-Fehlinformation: Spotify schaltet Warnhinweise

Nach der wachsenden Kritik an Spotify hat der Streamingdienst Änderungen angekündigt. Die Plattform wird künftig Warnhinweise vor Podcast-Folgen schalten, in denen es um die Corona-Pandemie geht. «Wir arbeiten daran, jeder Podcast-Episode, die eine Diskussion über Covid-19 enthält, einen Warnhinweis hinzuzufügen», erklärt Mitgründer Daniel Ek (38) in einem Statement.