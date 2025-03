Kritik an Netflix-Serie von Meghan: Hat sie hier ihre Rezepte geklaut?

Herzogin Meghans (43) neue Lifestyle–Show «With Love, Meghan» ist seit vergangenem Dienstag bei Netflix verfügbar und sorgt für ordentlich Wirbel. Für Kritiker ist die Serie zu wenig authentisch und erinnert zu sehr an andere Shows wie «Emma's Kitchen» von Emma Thynn (38) oder Pamela Andersons (57) Format «Pamela's Cooking With Love». Auch die von Meghan vorgestellten Rezepte, die sie mit Promigästen wie Schauspielerin Mindy Kaling (45) umsetzt, werden in den sozialen Medien diskutiert.