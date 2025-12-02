Kritik an Verhalten gegenüber Thomas Gottschalk: Hans Sigl reagiert

In Anbetracht von Gottschalks Krebserkrankung, die er nach dem Auftritt öffentlich machte und die ihn wie mit dem Kopf «in einer Waschmaschine» steckend fühlen lasse, wird die Rede in ein neues Licht gerückt. «Bild»–Unterhaltungschefin Tanja May erhob daher in einem Video Vorwürfe gegen den «Bergdoktor»–Star. Er sei auf die Bühne gegangen, habe Gottschalk das Mikrofon aus der Hand gerissen und gesagt: «Thomas, man muss wissen im Leben, wann Schluss ist.» May räumte aber ein, dass Sigl nicht gewusst habe, wie krank Gottschalk ist. Das Video wurde inzwischen ohne die entsprechenden Aussagen wieder hochgeladen.