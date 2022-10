Kritik vom «Koffer-Girl»: Whoopi Goldberg erklärt Meghan das Showbiz

Herzogin Meghan (41) fühlte sich zu Beginn ihrer TV-Karriere auf Äusserlichkeiten reduziert, wie sie kürzlich in ihrem Podcast verriet. Das hat Whoopi Goldberg (66) dazu veranlasst, der heutigen Ehefrau von Prinz Harry (38) eine Lektion in Sachen Showbusiness zu erteilen. Meghan hatte über ihren Assistenz-Job in der TV-Show «Deal or No Deal» gesprochen. Bevor sie als Schauspielerin bekannter wurde, insbesondere durch ihre Rolle in der Serie «Suits», arbeitete sie unter anderem als «Koffer-Mädchen» in der US-Fassung der Show.