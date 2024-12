Kritiker zerreissen Prinz Harrys Netflix-Doku über Polo

Noch schlechter fällt die Bewertung der «Daily Mail» aus: ein Stern. «Es mutet seltsam an, dass die Produzenten Harry und Meghan so verzweifelt darauf aus waren, uns an dieser grässlichen Welt teilhaben zu lassen», schreibt die Autorin. Weiter kritisiert sie, dass Harry und Meghan kaum in der Serie zu sehen sind – er wenige Sekunden in der ersten Folge und beide zusammen kurz in der fünften Episode. «Aber ihre lächerlichen Polo–Kumpels tun ihr Bestes, um das wieder gutzumachen», heisst es weiter. «Sie stolzieren in engen Hosen herum, (...), zeigen ihre nackten Oberkörper und geben lächerliche Kommentare von sich.» Insgesamt sei die Doku «irgendwie flach, schwerfällig und wirklich ziemlich langweilig. Und selbst, wenn man es versuchen würde, könnte man nicht weiter entfernt von ‹Inhalten, die informieren, aber auch Hoffnung geben› sein».