Kritisiert und gefeiert: J.K. Rowling wird 60

Fällt der Name J.K. Rowling (60), geht es längst nicht mehr nur um «Harry Potter». Die Autorin, die am 31. Juli 60 Jahre alt wird, steht massiv in der Kritik. Der Grund: Sie fällt seit Jahren mit diskriminierenden Äusserungen gegenüber trans Personen auf. Rowling ist der Ansicht, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden.