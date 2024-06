Kronprinz Christian: Familienbesuch nach letzter Abiturprüfung

Ein besonderer Tag für Kronprinz Christian von Dänemark (18). Der Sohn von König Frederik X. von Dänemark (56) hat am Montag (24. Juni) seine letzte Abiturprüfung am Ordrup Gymnasium in Gentofte abgelegt. Im Anschluss zeigte sich der 18–Jährige mit traditioneller Studentenmütze im Kreis seiner Familie der anwesenden dänischen Presse. Einzig Altkönigin Margrethe II. (84) war nicht an der Seite ihres Enkelsohns.