Kronprinz Haakon: Emotionale Reaktion auf Verhaftung von Stiefsohn

Das norwegische Königshaus kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Bereits Anfang August war Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Kronprinzessin Mette–Marit (51) und Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51), in Oslo wegen mutmasslicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner damaligen Freundin festgenommen worden. Wenig später musste dieser einräumen, die Frau unter Einfluss von Kokain angegriffen und in ihrer Wohnung randaliert zu haben.