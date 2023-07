Kronprinz Haakon enthüllt schweren Unfall

Prinz Haakon wurde zum Spielball der Wellen

Demnach sei der Prinz während eines Surf-Trips von seinem eigenen Brett am Kopf erwischt worden. Dabei sei sein Ohr so schwer verletzt worden, dass es zu bluten begann. «Wellen warfen ihn herum, als wäre er in einer Waschmaschine», heisst es bei «Aftonposten» über die Momente direkt nach dem Unfall. Ein Loch im Trommelfell des Prinzen sei die Folge gewesen. Zudem habe der norwegische Thronfolger im Anschluss unter Hörproblemen gelitten. Die Ärzte hätten ihm ausserdem ein temporäres Surf-Verbot auferlegt.