Kronprinz Haakon von Norwegen: Rührende Glückwünsche zum Geburtstag

Zum 50. Geburtstag hat Kronprinz Haakon von Norwegen heute bereits zahlreiche Glückwünsche erhalten. Nicht nur das norwegische Königshaus gratulierte via Instagram - auch die übrigen skandinavischen Königsfamilien sendeten virtuelle Glückwünsche. Die Königshäuser sind eng verbunden, was sich in den rührenden Geburtstagsgrüssen widerspiegelt. Und auch etliche Untertanen haben bereits an ihren künftigen König gedacht.